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Фофанова Ольга Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1962

Отец: Красноперов Геннадий Алексеевич

Мать: Красноперова Галина Семеновна

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