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Фофанова Ольга Геннадьевна
Фофанова Ольга Геннадьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.1962
Пол
Женский
Отец
Красноперов Геннадий Алексеевич
Мать
Красноперова Галина Семеновна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1962
Отец:
Красноперов Геннадий Алексеевич
Мать:
Красноперова Галина Семеновна
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