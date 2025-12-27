Колокольцова (Беринг) Мария Александровна
женский, родилась Около 1820
умерла 1887, Москва, город федерального значения Москва
ОтецБеринг Александр ПетровичОколо 1780 г.р.
МатьВяземская (Панина) Софья ЕгоровнаОколо 1790 г.р.
Супруги
Колокольцов Дмитрий Григорьевич30.06.1814 г.р.
Дети
Колокольцов Григорий Дмитриевич18.11.1845 г.р.
Колокольцов Александр Дмитриевич23.06.1847 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Бракосочетание
1840
Рождение ребёнка
18.11.1845
Сын: Колокольцов Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Колокольцов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
23.06.1847
Сын: Колокольцов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Колокольцов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Колокольцова Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Колокольцов Дмитрий Григорьевич
Смерть
1887