Колокольцова (Беринг) Мария Александровна Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Колокольцова (Беринг) Мария Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1820

умерла 1887, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Беринг Александр ПетровичОколо 1780 г.р.
Мать
Вяземская (Панина) Софья ЕгоровнаОколо 1790 г.р.
Супруги
Колокольцов Дмитрий Григорьевич30.06.1814 г.р.
Дети
Колокольцов Григорий Дмитриевич18.11.1845 г.р.
Колокольцов Александр Дмитриевич23.06.1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Беринг Александр Петрович

Мать: Вяземская (Панина) Софья Егоровна

Бракосочетание
1840

Муж: Колокольцов Дмитрий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
18.11.1845

Сын: Колокольцов Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Колокольцов Дмитрий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
23.06.1847

Сын: Колокольцов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Колокольцов Дмитрий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - СЕЛО ВСЕХСВЯТСКОЕ, ЦЕРКОВЬ ВСЕХСВЯТСКАЯ https://cgamos.ru/metric-books/203/203-745/203-745-1736/ к.737

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Колокольцова Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Колокольцов Дмитрий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва

крещ. 16 октября 1848 г.

Смерть
1887
Москва, город федерального значения Москва

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