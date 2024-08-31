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Борисенкова Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

?.03.1963

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисенкова) Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисенкова) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисенкова) Матрона Александровна

Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Борисенкова) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисенков Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
29.08.1893

Сын: Борисенков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Стефанович

Рождение ребёнка
15.05.1903

Дочь: (Борисенкова) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Стефанович

Смерть
?.03.1963
похоронена в с.Лосево Мосальского района

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