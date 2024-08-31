Борисенкова Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти?.03.1963
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Борисенкова) Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Борисенкова) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Борисенкова) Матрона Александровна
Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Борисенкова) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1893
Сын: Борисенков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Стефанович
Рождение ребёнка
15.05.1903
Дочь: (Борисенкова) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Борисенков Дмитрий Стефанович
Смерть
?.03.1963
похоронена в с.Лосево Мосальского района