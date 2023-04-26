Филиппов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Вера Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Петр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Валентин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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