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Чурилин Василий Васильев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: Василий Кирилов (Ич)

Мать: Чурилина Анна Фомина (Чна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилина Параскева Никонова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Чурилин Петр Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Параскева Никонова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Чурилин Андрей Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Чурилина Параскева Никонова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: (Чурилина) Ирина Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Параскева Никонова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: (Чурилина) Марфа Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Чурилина Параскева Никонова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1789

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