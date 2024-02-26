Чурилин Василий Васильев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: Василий Кирилов (Ич)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Чурилин Петр Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Параскева Никонова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Чурилин Андрей Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Чурилина Параскева Никонова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: (Чурилина) Ирина Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Параскева Никонова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: (Чурилина) Марфа Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Чурилина Параскева Никонова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1789