(Баранова) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 2011 по 2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сверчков Валентин Александрович
Рождение ребёнка
С 2013 по 2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сверчков Валентин Александрович