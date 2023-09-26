(Баранова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Баранова) Татьяна Сергеевна

(Баранова) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 2011 по 2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сверчков Валентин Александрович

Рождение ребёнка
С 2013 по 2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сверчков Валентин Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close