Суконщикова (Ситникова) Парасковья Венедиктовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1872 ст.
Отец: Ситников Венедикт
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
12.07.1895 ст.
Дочь: Римма Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
22.08.1899 ст.
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
09.09.1902 ст.
Дочь: Наталия Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно