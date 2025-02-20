Суконщикова (Ситникова) Парасковья Венедиктовна
женский, родилась Вычислено 1872 ст.
умерла Неизвестно
ОтецСитников ВенедиктНеизвестно г.р.
Супруги
Суконщиков Александр Васильевич25.09.1871 ст. г.р.
Дети
(Суконщикова) Римма Александровна12.07.1895 ст. г.р.
(Суконщикова) Анна Александровна22.08.1899 ст. г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1872 ст.
Отец: Ситников Венедикт
Мать: не указана
Бракосочетание
16.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
12.07.1895 ст.
Дочь: (Суконщикова) Римма Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
22.08.1899 ст.
Дочь: (Суконщикова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Васильевич
Рождение ребёнка
09.09.1902 ст.
Дочь: (Суконщикова) Наталия Александровна
Отец ребёнка: Суконщиков Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно