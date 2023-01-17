Суконщикова (Ситникова) Парасковья Венедиктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуконщикова (Ситникова) Парасковья Венедиктовна

Суконщикова (Ситникова) Парасковья Венедиктовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872 ст.

Отец: Ситников Венедикт

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1894 ст.

Муж: Суконщиков Александр Васильевич

Рождение ребёнка
12.07.1895 ст.

Дочь: Римма Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.08.1899 ст.

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.09.1902 ст.

Дочь: Наталия Александровна

Отец ребёнка: Суконщиков Александр Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close