Власова (Куликова) Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Куликова) Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764

Сын: Власов Астафий Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1765

Сын: Власов Евстафий Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Власова) Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Самохина (Власова) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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