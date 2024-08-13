Власова (Куликова) Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Власов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Власов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Власова) Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Самохина (Власова) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Семенович