(Горохова) Домна Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: ((Горохов)) Татьяна Архипова
Отец ребёнка: (Горохов) Архип Максимов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: ((Горохов)) Авдотья Архипова
Отец ребёнка: (Горохов) Архип Максимов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: (Горохов) Архип Максимов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: (Горохов) Архип Максимов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: (Горохов) Архип Максимов
Смерть
Неизвестно