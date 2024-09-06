(Горохова) Домна Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горохова) Домна Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Архип Максимов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: ((Горохов)) Татьяна Архипова

Отец ребёнка: (Горохов) Архип Максимов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: ((Горохов)) Авдотья Архипова

Отец ребёнка: (Горохов) Архип Максимов

Рождение ребёнка
1849

Сын: (Горохов) Петр Архипов

Отец ребёнка: (Горохов) Архип Максимов

Рождение ребёнка
1854

Сын: (Горохов) Степан Архипов

Отец ребёнка: (Горохов) Архип Максимов

Рождение ребёнка
1857

Сын: (Горохов) Иван Архипов

Отец ребёнка: (Горохов) Архип Максимов

Смерть
Неизвестно

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