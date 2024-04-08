Ершова Агафья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Агафья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Степанида Филипповна

Отец ребёнка: Ершов Филипп Ефимов

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Ульяна Филипповна

Отец ребёнка: Ершов Филипп Ефимов

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Филипп Ефимов

Смерть
Неизвестно
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