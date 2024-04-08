Ершова Агафья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Степанида Филипповна
Отец ребёнка: Ершов Филипп Ефимов
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Ульяна Филипповна
Отец ребёнка: Ершов Филипп Ефимов
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Филипп Ефимов
Смерть
Неизвестно