Масалов Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Фёкла Даниловна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Масалова Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Фёкла Даниловна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Фёкла Даниловна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Масалов Тимофей Яковлевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Масалова Евгения Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёкла Даниловна
Смерть
Неизвестно