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Масалов Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Масалов Федор Афанасьевич

Мать: Масалова Фиона Семёновна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Масалов Фома Яковлевич

Мать ребёнка: Фёкла Даниловна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Масалова Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Фёкла Даниловна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Масалов Ларион Яковлевич

Мать ребёнка: Фёкла Даниловна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Масалов Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Масалова Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёкла Даниловна

Смерть
Неизвестно
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