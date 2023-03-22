Тихов Федул Ефимович
Место рожденияТурция, г. Бандырма, село Хамидие
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Тихов Ефим Зиновьевич
Мать: Тихова Мария Родионовна
Турция, г. Бандырма, село Хамидие
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: не указана
Турция, г. Бандырма, село Хамидия
Рождение ребёнка
1926
Сын: Тихов Иван Федулович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1945
Мать ребёнка: не указана
Краснодарский край, Приморск-Ахтарский район, хутор Новопокровский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
хутор Новопокровский, Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край