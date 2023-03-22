Тихов Федул Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихов Федул Ефимович

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Место рождения

Турция, г. Бандырма, село Хамидие

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Тихов Ефим Зиновьевич

Мать: Тихова Мария Родионовна

Турция, г. Бандырма, село Хамидие
Рождение ребёнка
1921

Сын: Тихов Антон Федулович

Мать ребёнка: не указана

Турция, г. Бандырма, село Хамидия
Рождение ребёнка
1926

Сын: Тихов Иван Федулович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1945

Сын: Тихов Савва Федулович

Мать ребёнка: не указана

Краснодарский край, Приморск-Ахтарский район, хутор Новопокровский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихова Феодосия Платоновна

Смерть
Неизвестно
хутор Новопокровский, Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край
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