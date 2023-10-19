Алексеев Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Фёдор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.01.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1914

Дочь: Алексеева Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Александровна

Рождение ребёнка
?.09.1919

Сын: Алексеев Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.01.1935
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