Алексеев Фёдор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.01.1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Алексей
Рождение ребёнка
10.12.1914
Дочь: Алексеева Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Александровна
Рождение ребёнка
?.09.1919
Сын: Алексеев Виктор Фёдорович
Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.01.1935