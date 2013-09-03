Лалетин Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.2011
Дочь: Лалетина Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.2013
Дочь: Лалетина Евфросиния Дмитревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.09.2013
Дочь: Лалетина Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности