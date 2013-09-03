Лалетин Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лалетин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.2011

Дочь: Лалетина Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.2013

Дочь: Лалетина Евфросиния Дмитревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.09.2013

Дочь: Лалетина Ульяна Дмитриевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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