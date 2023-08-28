Крушинский Захар Константинов 1832 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Крушинский Захар Константинов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1832 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область

умер Неизвестно

Мать
Крушинская Дарья Кузьмина1793 ст. г.р.
Отец
Крушинский Константин Алексеев1795 ст. г.р.
Супруги
Крушинская Ефросинья Фёдорова1836 г.р.
Дети
(Крушинская) Аполинария Захарова?.12.1855 ст. г.р.
Крушинский Иван Захаров1857 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: Крушинский Константин Алексеев

Мать: Крушинская Дарья Кузьмина

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крушинская Ефросинья Фёдорова

Рождение ребёнка
?.12.1855 ст.

Дочь: (Крушинская) Аполинария Захарова

Мать ребёнка: Крушинская Ефросинья Фёдорова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Крушинский Иван Захаров

Мать ребёнка: Крушинская Ефросинья Фёдорова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно

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