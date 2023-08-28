Крушинский Захар Константинов
мужской, родился 1832 ст., Сысерть, Сысертский, Свердловская область
умер Неизвестно
МатьКрушинская Дарья Кузьмина1793 ст. г.р.
ОтецКрушинский Константин Алексеев1795 ст. г.р.
Супруги
Крушинская Ефросинья Фёдорова1836 г.р.
Дети
(Крушинская) Аполинария Захарова?.12.1855 ст. г.р.
Крушинский Иван Захаров1857 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1855 ст.
Дочь: (Крушинская) Аполинария Захарова
Мать ребёнка: Крушинская Ефросинья Фёдорова
Рождение ребёнка
1857 ст.
Мать ребёнка: Крушинская Ефросинья Фёдорова
Смерть
Неизвестно