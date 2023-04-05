Краевская (Несвицкая) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краевская (Несвицкая) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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