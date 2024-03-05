Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Сын: Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Варвара Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Степановна
Смерть
До 1834
Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)