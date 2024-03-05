Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1721 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Семен Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Варвара Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Степановна

Смерть
До 1834
Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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