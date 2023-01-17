Дружинин Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинин Михаил Андреевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

25.01.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1920 по 1922
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1922 по 1927
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1927 по 1932
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1932
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
25.01.1938
Тула, город Тула, Тульская область
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