Дружинин Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти25.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1920 по 1922
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1922 по 1927
Место жительства
С 1927 по 1932
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
С 1932
Смерть
25.01.1938