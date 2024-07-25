Васса\\Василиса Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса\\Василиса Евгеньевна

Васса\\Василиса Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кузмин Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузмин Лаврентий Кузьмич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Александра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кузмин Лаврентий Кузьмич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кузмин Федор Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузмин Лаврентий Кузьмич

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Авдотья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кузмин Лаврентий Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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