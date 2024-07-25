Васса\\Василиса Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Кузмин Лаврентий Кузьмич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Александра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кузмин Лаврентий Кузьмич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кузмин Федор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кузмин Лаврентий Кузьмич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Авдотья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кузмин Лаврентий Кузьмич
Смерть
Неизвестно