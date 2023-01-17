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Захарова Алефтина Афанасьевна

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Место рождения

Нижнее Суроново, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

01.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1949

Отец: Захаров Афанасий Степанович

Мать: Захарова Марина Григорьевна

Нижнее Суроново, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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