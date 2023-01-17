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Захарова Алефтина Афанасьевна
Захарова Алефтина Афанасьевна
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Место рождения
Нижнее Суроново
, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата рождения
01.12.1949
Пол
Женский
Отец
Захаров Афанасий Степанович
1915 г.р.
Мать
Захарова (Харитонова) Марина Григорьевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1949
Отец:
Захаров Афанасий Степанович
Мать:
Захарова Марина Григорьевна
Нижнее Суроново
, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
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