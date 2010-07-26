Перминова Тамара Калистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова Тамара Калистратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1960

Дата смерти

26.07.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.07.2010

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