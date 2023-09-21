Бишоф (Вагнер) Ева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Вагнер Филип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1933
Рождение ребёнка
27.12.1940
Смерть
1991
Причина смерти: Естественная смерть/ смерть от старости