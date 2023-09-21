Бишоф (Вагнер) Ева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бишоф (Вагнер) Ева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Вагнер Филип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бишоф Юлиус

Рождение ребёнка
08.05.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бишоф Юлиус

Рождение ребёнка
27.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бишоф Юлиус

Смерть
1991
Причина смерти: Естественная смерть/ смерть от старости

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