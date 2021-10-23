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Легеньковская Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1968

Дата смерти

23.10.2021

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1941 г.р.

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
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Место
Комментарий
Рождение
05.09.1968

Отец: Легеньковский Владимир Григорьевич

Мать: Ивненко Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
04.03.1989

Сын: Брек Николай Николаевич

Отец ребёнка: Брек Николай Владимирович

Рождение ребёнка
25.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брек Николай Владимирович

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
23.10.2021
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