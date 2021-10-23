Легеньковская Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1968
Дата смерти23.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1968
Рождение ребёнка
04.03.1989
Отец ребёнка: Брек Николай Владимирович
Рождение ребёнка
25.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брек Николай Владимирович
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Смерть
23.10.2021