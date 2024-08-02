Матлах (Сороколет) Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Фармацевтическое образование Работала фармацевтом в аптеке Сейчас работает на оптовой продуктовой базе Отлично готовит и идеальная хозяйка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матлах Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно