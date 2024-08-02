Матлах (Сороколет) Лариса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матлах (Сороколет) Лариса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Фармацевтическое образование Работала фармацевтом в аптеке Сейчас работает на оптовой продуктовой базе Отлично готовит и идеальная хозяйка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матлах Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матлах Сергей Петрович

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