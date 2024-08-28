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Телегин Яков Алексеевич

Место рождения

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1865

Дата смерти

25.05.1919

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Телегин Алексей Матвеевич

Мать: Телегина (Попова) Надежда Андреевна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Телегина (Носова) Васса Павловна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
поручители - государственные крестьяне по жениху: с. Сугроб крестьянин Петр Евдокимов Полынов и с. Ново-Ракитина крестьянин Никита Иванов Ситников; по невесте: с. Романово кр-не Евлампий Павлов Носов ... Показать все
Рождение ребёнка
11.08.1889

Сын: Телегин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Телегина (Носова) Васса Павловна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
воспреемники: крестьянин с. Романово Феодосий Павлов Носов и девица Мария Алексеева Телегина
Бракосочетание
08.11.1892

Жена: Телегина (Ряховская) Матрона Даниловна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
венчались в церкви с. Романово поручители по жениху: крестьяне с. Романово Терентий и Григорий Ивановичи Телегины по невесте: крестьяне Игнат Евсевьев Телегин и Евлампий Павлович Носов (брат первой же... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1896

Дочь: Телегина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Телегина (Ряховская) Матрона Даниловна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.08.1902

Сын: Телегин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Телегина (Ряховская) Матрона Даниловна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.09.1905

Сын: Телегин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Телегина (Ряховская) Матрона Даниловна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Телегин Родион Яковлевич

Мать ребёнка: Телегина (Ряховская) Матрона Даниловна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
в МК с. Романово Лебедянский уезд, Тамбовской губернии дата рождения 10.11.1907г.
Рождение ребёнка
07.01.1910

Дочь: Баловнева (Телегина) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Телегина (Ряховская) Матрона Даниловна

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
церковь с. Романово
Смерть
25.05.1919
Столетовка, Омский округ, Сибирский край

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