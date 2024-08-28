Телегин Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти25.05.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
09.11.1886
поручители - государственные крестьяне по жениху: с. Сугроб крестьянин Петр Евдокимов Полынов и с. Ново-Ракитина крестьянин Никита Иванов Ситников; по невесте: с. Романово кр-не Евлампий Павлов Носов ... Показать все
Рождение ребёнка
11.08.1889
Сын: Телегин Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Телегина (Носова) Васса Павловна
воспреемники: крестьянин с. Романово Феодосий Павлов Носов и девица Мария Алексеева Телегина
Бракосочетание
08.11.1892
венчались в церкви с. Романово поручители по жениху: крестьяне с. Романово Терентий и Григорий Ивановичи Телегины по невесте: крестьяне Игнат Евсевьев Телегин и Евлампий Павлович Носов (брат первой же... Показать все
Рождение ребёнка
15.07.1896
Дочь: Телегина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Телегина (Ряховская) Матрона Даниловна
Рождение ребёнка
10.08.1902
Мать ребёнка: Телегина (Ряховская) Матрона Даниловна
Рождение ребёнка
02.09.1905
Мать ребёнка: Телегина (Ряховская) Матрона Даниловна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Телегина (Ряховская) Матрона Даниловна
в МК с. Романово Лебедянский уезд, Тамбовской губернии дата рождения 10.11.1907г.
Рождение ребёнка
07.01.1910
Дочь: Баловнева (Телегина) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Телегина (Ряховская) Матрона Даниловна
церковь с. Романово
Смерть
25.05.1919
Столетовка, Омский округ, Сибирский край