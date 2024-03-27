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Гафуров Миннигалим

Место рождения

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мингалиев Нургали

Мать ребёнка: не указана

Адав-Тулумбаево, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
Гафуров Миннигалим (1876) Дата рождения: 1876 г. Место рождения: Казанская обл., Буинский р-н, с. Адав-Тулумбаево Пол: мужчина Национальность: татарин Профессия / место работы: середняк. Место проживания: Казанская обл., Буинский р-н, с. Адав-Тулумбаево Мера пресечения: арестован Дата ареста: 31 августа 1930 г. Обвинение: антиколхозная агитация, срыв хлебозаготовок Осуждение: 30 ноября 1930 г. Осудивший орган: тройка ГПУ ТАССР Статья: 58, п. 8, 58, п. 10 Приговор: 3 года концлагерей. Дата реабилитации: июль 1989 г. Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Книга памяти Республики Татарстан
Смерть
Неизвестно

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