Гафуров Миннигалим
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мингалиев Нургали
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Гафуров Миннигалим (1876) Дата рождения: 1876 г. Место рождения: Казанская обл., Буинский р-н, с. Адав-Тулумбаево Пол: мужчина Национальность: татарин Профессия / место работы: середняк. Место проживания: Казанская обл., Буинский р-н, с. Адав-Тулумбаево Мера пресечения: арестован Дата ареста: 31 августа 1930 г. Обвинение: антиколхозная агитация, срыв хлебозаготовок Осуждение: 30 ноября 1930 г. Осудивший орган: тройка ГПУ ТАССР Статья: 58, п. 8, 58, п. 10 Приговор: 3 года концлагерей. Дата реабилитации: июль 1989 г. Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Книга памяти Республики Татарстан
Смерть
Неизвестно