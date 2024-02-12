Сафронов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Сафронов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Сафронова Дарья
Кардавиль, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Сафронова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Сафронова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Сафронова Дарья
Смерть
Неизвестно