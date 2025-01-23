Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митрофанов Михаил
Мать: (Сорокина) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грузнов Михаил
Отец ребёнка: Грузнов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грузнов Владимир
Рождение ребёнка
23.08.1968
Сын: Грузнов Михаил
Отец ребёнка: Грузнов Владимир
Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1974
Дочь: Бычкова (Грузнова) Ольга
Отец ребёнка: Грузнов Владимир
Россия