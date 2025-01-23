Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофанов Михаил

Мать: (Сорокина) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грузнов Михаил

Отец ребёнка: Грузнов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грузнов Владимир

Рождение ребёнка
23.08.1968

Сын: Грузнов Михаил

Отец ребёнка: Грузнов Владимир

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
08.11.1974

Дочь: Бычкова (Грузнова) Ольга

Отец ребёнка: Грузнов Владимир

Россия

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