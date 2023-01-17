Нефедовский Семен Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедовский Семен Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Нефедовский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Нефедовская Александра Семеновна

Мать ребёнка: Нефедовская Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Нефедовский Николай Семенович

Мать ребёнка: Нефедовская Марфа Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедовская Марфа Федоровна

Смерть
Неизвестно
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