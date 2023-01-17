Нефедовский Семен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Нефедовский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Нефедовская Александра Семеновна
Мать ребёнка: Нефедовская Марфа Федоровна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Нефедовский Николай Семенович
Мать ребёнка: Нефедовская Марфа Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Бревновская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно