Асанович Хасень Азюлевич 1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Асанович Хасень Азюлевич

Автор
СА
Асанович С.

мужской, родился 1878

умер 23.03.1933

Отец
Асанович АзюльНеизвестно г.р.
Дети
Асанович Мустаф Хасеневич17.08.1908 г.р.
Асанович Куба Хасеневич25.09.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Асанович Азюль

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1908

Сын: Асанович Мустаф Хасеневич

Мать ребёнка: Асанович (Якубовская) Амина Мустафовна

Смиловичи, Червенский район, Минская область

Рождение ребёнка
25.09.1918

Сын: Асанович Куба Хасеневич

Мать ребёнка: Асанович (Якубовская) Амина Мустафовна

Смиловичи, Червенский район, Минская область

Рождение ребёнка
1927

Сын: Асанович Сафар Хасеневич

Мать ребёнка: Асанович (Якубовская) Амина Мустафовна

Смиловичи, Червенский район, Минская область

Смерть
23.03.1933

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