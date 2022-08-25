Асанович Хасень Азюлевич
мужской, родился 1878
умер 23.03.1933
ОтецАсанович АзюльНеизвестно г.р.
Дети
Асанович Мустаф Хасеневич17.08.1908 г.р.
Асанович Куба Хасеневич25.09.1918 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
1878
Отец: Асанович Азюль
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1908
Сын: Асанович Мустаф Хасеневич
Мать ребёнка: Асанович (Якубовская) Амина Мустафовна
Рождение ребёнка
25.09.1918
Мать ребёнка: Асанович (Якубовская) Амина Мустафовна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Асанович (Якубовская) Амина Мустафовна
Смерть
23.03.1933