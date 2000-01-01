Иевлева Анастасия Иовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Анастасия Иовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Не указана

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1898

Дочь: Никольская Александра Александровна

Отец ребёнка: Никольский Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никольская Елизавета Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никольский Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никольский Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никольская Наталья Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никольская Зинаида Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никольский Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никольский Александр Яковлевич

Смерть
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