Иевлева Анастасия Иовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНе указана
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1898
Дочь: Никольская Александра Александровна
Отец ребёнка: Никольский Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никольская Елизавета Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никольский Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никольский Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никольская Наталья Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никольская Зинаида Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть