Алимов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.03.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
13.03.2020

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