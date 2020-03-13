Алимов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.03.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
13.03.2020