Афанасьев Артём Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Артём Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1983

Отец: не указан

Мать: Кузнецова Светлана

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