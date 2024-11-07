Александров Алексей Феодоров Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Александров Алексей Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иоаннова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Язева (Александрова) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1884

Сын: Александров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Иоаннова

Выставка
Смерть
Неизвестно

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