Александров Алексей Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иоаннова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Язева (Александрова) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1884
Сын: Александров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Иоаннова
Выставка
Смерть
Неизвестно