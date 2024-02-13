Петров Юрий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Юрий Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1948

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1948

Отец: Петров Валентин Васильевич

Мать: Петрова Ася Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Валентина Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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