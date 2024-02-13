Петров Юрий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1948
Отец: Петров Валентин Васильевич
Мать: Петрова Ася Зиновьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Валентина Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно