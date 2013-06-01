Максимов Лаврентий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.2013
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1935
Дочь: Новикова Анастасия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Максимова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Максимова Раиса Лаврентьевна
Мать ребёнка: Максимова Мария Семеновна
Рождение ребёнка
21.04.1941
Сын: Максимов Александр Лаврентьевич
Мать ребёнка: Максимова Мария Семеновна
Смерть
?.12.1943
Рождение
?.06.2013
Отец: Максимов Алексей
Мать: не указана