Максимов Лаврентий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Лаврентий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.2013

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1935

Дочь: Новикова Анастасия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Максимова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Максимова Раиса Лаврентьевна

Мать ребёнка: Максимова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
21.04.1941

Сын: Максимов Александр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Максимова Мария Семеновна

Смерть
?.12.1943
Рождение
?.06.2013

Отец: Максимов Алексей

Мать: не указана

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