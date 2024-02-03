Кныш Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения193
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
193
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кныш Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кныш Павел
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно