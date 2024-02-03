Кныш Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кныш Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

193

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
193

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кныш Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кныш Павел

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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