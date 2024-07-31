Шахов Дмитрий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Шахов Прохор Лаврентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шахова Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шахова Агафья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шахова Агафья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: Шахова Агафья Яковлевна
Смерть
Неизвестно