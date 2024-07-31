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Шахов Дмитрий Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Шахов Прохор Лаврентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Шахова Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахов Трифон Дмитриевич

Мать ребёнка: Шахова Агафья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахова Агафья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Шахов Матвей Дмитриевич

Мать ребёнка: Шахова Агафья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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