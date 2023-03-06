Шаклеин Василий Титов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаклеин Тит Козьмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Васильевна
Мать ребёнка: Шаклеина Агрипина Никулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Васильевна
Мать ребёнка: Шаклеина Агрипина Никулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Шаклеина Агрипина Никулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шаклеина Агрипина Никулина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно