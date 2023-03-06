Шаклеин Василий Титов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеин Василий Титов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаклеин Тит Козьмин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Васильевна

Мать ребёнка: Шаклеина Агрипина Никулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Шаклеина Агрипина Никулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Шаклеина Агрипина Никулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаклеин Влас Васильевич

Мать ребёнка: Шаклеина Агрипина Никулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаклеина Агрипина Никулина

Смерть
Неизвестно
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