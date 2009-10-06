Мазаев Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1934
Дата смерти06.10.2009
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1934
Отец: Мазаев Михаил Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.1958
Дочь: Алексеева Татьяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Мазаева Альбина Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.11.1965
Дочь: Панфилова Марина Вячеславовна
Мать ребёнка: Мазаева Альбина Фёдоровна
Смерть
06.10.2009