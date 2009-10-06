Мазаев Вячеслав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазаев Вячеслав Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1934

Дата смерти

06.10.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1934

Отец: Мазаев Михаил Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.11.1958

Дочь: Алексеева Татьяна Вячеславовна

Мать ребёнка: Мазаева Альбина Фёдоровна

Рождение ребёнка
05.11.1965

Дочь: Панфилова Марина Вячеславовна

Мать ребёнка: Мазаева Альбина Фёдоровна

Смерть
06.10.2009
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