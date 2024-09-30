Райккерус (Пеконен) Мария Паулевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Пеконен) Мария Паулевна

Место рождения

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
09.04.1884

Муж: Райккерус Петр Самуэлевич

Рождение ребёнка
01.04.1889

Сын: Райккерус Павел Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Самуэлевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.08.1891

Дочь: (Райккерус) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр Самуэлевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.02.1897

Дочь: (Райккерус) Софья Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр Самуэлевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.03.1899

Дочь: Пеконен (Райккерус) Мария Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр Самуэлевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.08.1903

Дочь: (Райккерус) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр Самуэлевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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