Райккерус (Пеконен) Мария Паулевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.04.1884
Рождение ребёнка
01.04.1889
Отец ребёнка: Райккерус Петр Самуэлевич
Рождение ребёнка
25.08.1891
Дочь: (Райккерус) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр Самуэлевич
Рождение ребёнка
24.02.1897
Дочь: (Райккерус) Софья Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр Самуэлевич
Рождение ребёнка
31.03.1899
Дочь: Пеконен (Райккерус) Мария Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр Самуэлевич
Рождение ребёнка
17.08.1903
Дочь: (Райккерус) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр Самуэлевич
Смерть
Неизвестно