Крылова Наталия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Наталия Ивановна

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

08.07.1924

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1924
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1942
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1945
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1948 по 1949
Бурят-Монгольская АССР
Место жительства
По 2007
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
2007
Галич, город Галич, Костромская область
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