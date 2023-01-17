Крылова Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.07.1924
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924
Место жительства
С 1942
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1945
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1948 по 1949
Бурят-Монгольская АССР
Место жительства
По 2007
Смерть
2007