Копанева Елена Ивановна
Место рожденияг. Тула
Дата рождения12.05.1928
Дата смерти28.04.1996
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1928
г. Тула
Рождение ребёнка
09.04.1953
Дочь: Копанева Галина Борисовна
Отец ребёнка: Чернис Бер Давидович
Львов
Рождение ребёнка
29.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернис Бер Давидович
г. Львов
Смерть
28.04.1996
г. Омск