Копанева Елена Ивановна 12.05.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Копанева Елена Ивановна

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Место рождения

г. Тула

Дата рождения

12.05.1928

Дата смерти

28.04.1996

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1928

Отец: Копанева Иван Алексеевич

Мать: Бессонова Галина Дмитриевна

г. Тула
Рождение ребёнка
09.04.1953

Дочь: Копанева Галина Борисовна

Отец ребёнка: Чернис Бер Давидович

Львов
Рождение ребёнка
29.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернис Бер Давидович

г. Львов
Смерть
28.04.1996
г. Омск

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