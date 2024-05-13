Шмараева (Боева) Ефимия Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Шмараев Степан Терентьевич
Отец ребёнка: Шмараев Терентий Михайлович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шмараев Никита Терентьевич
Отец ребёнка: Шмараев Терентий Михайлович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Шмараева) Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Шмараев Терентий Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шмараев Борис Терентьевич
Отец ребёнка: Шмараев Терентий Михайлович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Шмараев Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Шмараев Терентий Михайлович
Смерть
Неизвестно