Шмараева (Боева) Ефимия Тихоновна 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Боева) Ефимия Тихоновна

Место рождения

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Терентий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Крюково, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шмараев Степан Терентьевич

Отец ребёнка: Шмараев Терентий Михайлович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шмараев Никита Терентьевич

Отец ребёнка: Шмараев Терентий Михайлович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Шмараева) Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Шмараев Терентий Михайлович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шмараев Борис Терентьевич

Отец ребёнка: Шмараев Терентий Михайлович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Шмараев Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Шмараев Терентий Михайлович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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