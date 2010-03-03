Семенов Борис
Место рожденияОренбургская область
Дата рождения10.03.1937
Дата смерти03.03.2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937
Отец: Семенов Дмитрий
Мать: Семенова Дарья
Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Валентина
г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Рождение ребёнка
03.12.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Валентина
г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Валентина
Смерть
03.03.2010