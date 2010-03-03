Семенов Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Борис

Место рождения

Оренбургская область

Дата рождения

10.03.1937

Дата смерти

03.03.2010

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1937

Отец: Семенов Дмитрий

Мать: Семенова Дарья

Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Валентина

г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Рождение ребёнка
03.12.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Валентина

г. Кумертау (Башкортостан Республика)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Валентина

Смерть
03.03.2010
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