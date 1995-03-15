(Розенблат) Любовь
Место рожденияPohorila, Teplyts'kyi district, Vinnyts'ka oblast, Ukraine
Дата рождения20.03.1907
Дата смерти15.03.1995
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907
Отец: Розенблат Иёйна (Иона)
Мать: Розенблат (Спивак) Бруха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мугерман Иосиф (Яша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мугерман Иосиф (Яша)
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1924
Муж: Мугерман Иосиф (Яша)
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Мугерман) Броня (Бруха)
Отец ребёнка: Мугерман Иосиф (Яша)
Рождение ребёнка
20.02.1931
Сын: Мугерман Леонид
Отец ребёнка: Мугерман Иосиф (Яша)
Смерть
15.03.1995