(Розенблат) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Розенблат) Любовь

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Место рождения

Pohorila, Teplyts'kyi district, Vinnyts'ka oblast, Ukraine

Дата рождения

20.03.1907

Дата смерти

15.03.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1899 г.р.

Дети

1926 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907

Отец: Розенблат Иёйна (Иона)

Мать: Розенблат (Спивак) Бруха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мугерман Иосиф (Яша)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мугерман Иосиф (Яша)

Одесса, Одеська область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1924

Муж: Мугерман Иосиф (Яша)

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Мугерман) Броня (Бруха)

Отец ребёнка: Мугерман Иосиф (Яша)

Теплик, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.02.1931

Сын: Мугерман Леонид

Отец ребёнка: Мугерман Иосиф (Яша)

Теплик, Вінницька область
Смерть
15.03.1995

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