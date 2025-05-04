Кондратюк (Цыбуля) Людмила Яковлевна
женский, родилась 25.08.1948, Орепичи, Жабинковский район, Брестская область
МатьЦыбуля (Слаутич) Лидия Никоновна26.08.1927 г.р.
ОтецЦыбуля Яков Иванович15.09.1918 г.р.
Супруги
Кондратюк Николай Константинович30.06.1949 г.р.
Дети
Урбан (Кондратюк) Наталья Николаевна15.06.1973 г.р.
Кондратюк Александр Николаевич06.10.1976 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1948
Орепичи, Жабинковский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1973
Дочь: Урбан (Кондратюк) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Кондратюк Николай Константинович
Жабинка, Жабинковский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.10.1976
Сын: Кондратюк Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кондратюк Николай Константинович
Жабинка, Жабинковский район, Брестская область