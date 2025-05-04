Кондратюк (Цыбуля) Людмила Яковлевна 25.08.1948 — найти родственников по фамилии на Familio

Кондратюк (Цыбуля) Людмила Яковлевна

Автор
ТУ
Урбан Т.

женский, родилась 25.08.1948, Орепичи, Жабинковский район, Брестская область

Мать
Цыбуля (Слаутич) Лидия Никоновна26.08.1927 г.р.
Отец
Цыбуля Яков Иванович15.09.1918 г.р.
Супруги
Кондратюк Николай Константинович30.06.1949 г.р.
Дети
Урбан (Кондратюк) Наталья Николаевна15.06.1973 г.р.
Кондратюк Александр Николаевич06.10.1976 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1948

Отец: Цыбуля Яков Иванович

Мать: Цыбуля (Слаутич) Лидия Никоновна

Орепичи, Жабинковский район, Брестская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратюк Николай Константинович

Рождение ребёнка
15.06.1973

Дочь: Урбан (Кондратюк) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Кондратюк Николай Константинович

Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

Рождение ребёнка
06.10.1976

Сын: Кондратюк Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кондратюк Николай Константинович

Жабинка, Жабинковский район, Брестская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.