Кулюлина Анисия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
15.04.1924
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1991695716/
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Кулюлин Федор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно