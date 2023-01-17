Кулюлина Анисия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулюлина Анисия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
15.04.1924
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1991695716/
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Кулюлин Федор Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулюлин Федор Степанович

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