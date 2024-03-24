Якубенко Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубенко Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1988

Отец: не указан

Мать: Пащенко Галина Сергеевна

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