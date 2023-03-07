Новоселов Дементий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1700
Дата смерти1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Новоселов Иван
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1724
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя