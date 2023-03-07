Новоселов Дементий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Дементий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

1724

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Новоселов Иван

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1724
поч. Коробовский, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
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